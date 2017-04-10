新任台東分局、大武分局長布達交接
台東縣警察局今天辦理「台東分局、大武分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮」，新任台東分局長，由嘉義市政府警察局第二分局分局長調任：大武分局分局長王永吉，由高雄市政府警察局少年警察隊組長調升。
台東縣警察局台東、大武分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮，今天下午3時在該局大禮堂舉行，台東縣警察局局長黃慶惠主持，地方各級民意代表、治安單位首長、協勤民力、退休警察及所屬員警代表等近200人觀禮。典禮熱烈、隆重。
新任台東分局長方世君，50歲，中央警察大學58期、高雄大學經營管理研究所畢業，歷任台東縣警局成功分局分局長、花蓮縣警察局吉安分局分局長，本次由嘉義市政府警察局第二分局分局長調任。
大武分局新任分局長王永吉，44歲，中央警察大學59期、高雄師範大學成人及繼續教育研究所畢業，歷任高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊隊長、岡山分局偵查隊隊長，本次由高雄市政府警察局少年警察隊組長調。
黃慶惠期許2人能發揮所長，承續該局以往的優異表現，對於轄內治安維護工作全心投入，並與各有關單位加強協調配合，領導所屬共同努力，創造更輝煌的工作成果。
調出人員為台東分局長陳膺方調任金門縣警察局督察長，大武分局分局長鄭穎聰調任彰化縣警察局田中分局分局長。
(中時)
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