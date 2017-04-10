106年全國中等學校運動會聖火抵澎

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106年全國中等學校運動會聖火10日下午5時在縣府廣場順利完成交接，縣長陳光復自彰化縣立田中高中祕書戴薏珊手中接下聖火，將聖火引燃於聖火台，預祝大會圓滿成功。

大會聖火於10日上午9時抵達澎湖縣馬公機場，由馬公國中田徑隊組成的聖火隊，展開繞行本島鄉市之旅，下午5時抵達縣府廣場，由陳縣長代表接下聖火。

106年全國中等學校運動會將在4月22日至27日於彰化縣舉辦，全國約有1萬多位國高中選手聚集彰化競技。聖火在7日上午於彰化縣八卦山大佛風景區點燃熊熊的聖火，自4月7日起，以彰化為起點，順時針方向進行全國傳遞。

澎湖縣參加106年全中運的選手代表計有29位，參加田徑、跆拳道項目。陳光復期勉所有參賽的選手都能發揮潛能、爭取佳績，為縣爭光。

(中時)