在空中飛也要有「高顏值」！ 盤點12架最美彩繪機

日本航空公司全日空（ANA），把客機彩繪成電影角色R2-D2的外觀，頗受好評。（圖/翻攝自全日空網站）

現代航空業競爭越來越激烈，除拓展新航線外，新機種的內裝與外裝也成為比拼重點之一；尤其是各款「高顏值」彩繪機的出現，每次推出總可引起高度關注，成為最好行銷策略。對此，《CNN》旅遊頻道就進行整理，盤點近年來12架天際上最美彩繪機。

1、庫魯拉航空（Kulula）─Flying 101

庫魯拉航空（Kulula）─Flying 101。(圖/翻攝自國外網站Snopes.com)

庫魯拉航空是一間南非的廉價航空公司，主要服務於國內航線。而其彩繪機設計地相當幽默，除塗上顯眼的綠色外，還加了有趣的標語，像是在駕駛艙外觀寫上，「the big cheese（Captain, My Captain！）」或用箭頭指出飛航紀錄器黑盒子的位置，讓人會心一笑。

2、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）─《丁丁歷險記》（Tintin）

布魯塞爾航空（Brussels Airlines）─《丁丁歷險記》（Tintin）。(圖/翻攝自布魯塞爾航空臉書粉絲頁)

布魯塞爾航空是比利時最大的航空公司，其彩繪機則採用國產知名漫畫《丁丁歷險記》，以「红海盗的寶藏」（Red Rackhams Treasure）為主題，將外觀塗成潛水艇的模樣，而漫畫主人翁丁丁與他的寵物狗米魯也出現在其中。

3、冰島航空（Icelandair）─北極光（Northern Lights）

冰島航空（Icelandair）─北極光（Northern Lights）。(圖/翻攝自冰島航空臉書粉絲頁)

冰島航空的波音757-200「Hekla Aurora」，將絢麗奪目的北極光塗上機身，讓人深刻地感受北國的極致自然美景；且不只如此，它的內部更特製LED燈光，營造出獨特的幻彩景象。

4、長榮航空（Eva air）─蛋黃哥（Gudetama）

長榮航空（Eva air）─蛋黃哥（Gudetama）。(圖/翻攝自長榮航空臉書粉絲頁)

長榮航空以經典三麗鷗的角色作為彩繪機主題，繼之前高人氣的Hello Kitty機後，近來更推出蛋黃哥機，除機身外觀，內裝從頭墊紙巾、抱枕、餐具、紙杯、餐巾紙、安全須知卡、撲克牌、兒童餐盒等多達30項服務用品，皆是滿滿的蛋黃哥，頗受大小朋友的喜愛。

5、亞速群島航空（Azores Airlines）─鯨魚（Whale）

亞速群島航空（Azores Airlines）─鯨魚（Whale）。(圖/翻攝自亞速群島航空臉書粉絲頁)

亞速爾群島航空是葡萄牙的一家航空公司，其於客機A330上，描繪出鯨魚的圖像，來表示島嶼作為鯨魚棲息地的重要地位。事實上，這間公司的標誌也是一條鯨魚尾巴，在機尾的位置可清楚見到。

6、卡達航空（Qatar Airways）─巴塞隆納足球俱樂部（Barcelona）

卡達航空（Qatar Airways）─巴塞隆納足球俱樂部（Barcelona）。(圖/翻攝自卡達航空臉書粉絲頁)

卡達航空自2013年以來，就與巴塞隆納足球俱樂部簽訂贊助協議，並於2014年，將隊旗和隊徽繪製於客機波音777上，並寫著「團結全世界的隊伍」標語。

7、全日本航空公司（ANA）─星際大戰（Star Wars）

ANA星際大戰R2-D2彩繪機。（ANA提供）

全日空近年來共發表3款星際大戰的彩繪機，分別是R2-D2、BB-8與C-3PO，前面2架服務於國際航線，而新款的C-3PO則投入日本國內線的航班機隊，其帥氣的外觀塗裝，相當吸睛。

8、捷星（Jetstar）─新加坡人（Singaporeans）

捷星（Jetstar）─新加坡人（Singaporeans）。(圖/翻攝自捷星臉書粉絲頁)

2015年，捷星為紀念新加坡建國50週年，先票選出50名「無名英雄」，再透過當地設計師，將這50名新加坡人的肖像與國內常見的鳥類黑枕黃鸝圖樣作結合，完成這獨具特別意義的創作。

9、維珍航空（Virgin Atlantic）─威利在那裡？（Wheres Wally？）

維珍航空（Virgin Atlantic）─威利在那裡？（Where's Wally?）。(圖/翻攝自維珍航空臉書粉絲頁)

幾年前為慶祝繪本「威利在哪裡？」滿25週年，維珍航空將主角化身成客機波音747的塗裝，當然為符合繪本的精神，你必須仔細看才能找到威利在哪；而維珍老闆布蘭森（Richard Branson）當時還角色扮演成威利來響應活動。

10、巴布亞紐幾內亞航空（Papua New Guinea）─天空（AIR）

巴布亞紐幾內亞航空（Papua New Guinea）─天空（AIR）。(圖/翻攝自巴布亞紐幾內亞航空臉書粉絲頁)

巴布亞紐幾內亞人口有700多萬，但卻說著800種不同語言，加上地形的關係，也比其它國家更依賴空中運輸。因此，巴布亞紐幾內亞航空新的ATR 72-600型客機，外觀上便採用各地的傳統圖案，以反應該國的民族多元性。

11、英國航空（British Airways）─融合中西的時尚畫作（Fashion）

英國航空，是英國歷史最悠久的航空公司，其在2015年時，找來知名服裝設計師Masha Ma，為客機波音777-200添新裝，她將中國水墨畫與西方印象派作巧妙結合，耗時近2500個小時才完成此創作。

12、西捷航空（WestJet）─冰雪奇緣（Frozen）

西捷航空（WestJet）─冰雪奇緣（Frozen）。(圖/翻攝自西捷航空官網)

加拿大的西捷航空和迪士尼合作，於2015年時，將卡通《冰雪奇緣》的人物完美彩繪到波音737-800客機上，且內裝像是頭墊紙巾、上方置物櫃也都有精緻貼花，搭上此架航班，簡直就如同走進迪士尼的故事般。

(中時電子報)