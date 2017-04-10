台北大學徵才12日登場 2600工作機會等你來
新北市就業服務處將於12日上午10時30分至下午3時，在台北大學行政大樓前廣場舉辦校園徵才活動，共邀請49家廠商設攤，提供超過2600個多元工作機會。就服處表示，本次特與學校共同開發8家金融業、4家校友廠商，期待應屆畢業生能搶得先機。另，因應「新南向」及留用專業人才政策，就服處還特別開發願意進用東協、南亞及紐澳等來台留學之僑外生廠商，歡迎即將踏入職場畢業生、僑外生及有求職需求民眾，到現場找機會。
就服處長吳仁煜分析，本次參與廠商金融及一般服務業約占3成7、餐飲服務業約占2成4、批發零售業約占2成1、科技傳產製造業約占總職缺1成8。
另，活動現場規畫「履歷健診服務」為同學撰寫履歷提供專業意見及方向，還有「初次尋職青年就業服務」及「非典型勞動青年轉正職」諮詢服務，讓準社會新鮮人提早瞭解職場趨勢。
就服處接下來4月27日會在亞東技術學院、5月3日在明志科技大學、5月4日在國立台灣藝術大學、5月10日致理科技大學、5月11日在東南科技大學辦理校園徵才，針對各校特性招募不同類型廠商，活動詳情可上新北市人力網或電洽就業服務處免付費電話：0800-091-580（您就業、我幫您）。
(中時)
關鍵字：台北大學
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。