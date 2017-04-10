台北大學徵才12日登場 2600工作機會等你來

新北市就業服務處12日將在台北大學舉辦徵才活動。（新北市勞工局提供）

新北市就業服務處將於12日上午10時30分至下午3時，在台北大學行政大樓前廣場舉辦校園徵才活動，共邀請49家廠商設攤，提供超過2600個多元工作機會。就服處表示，本次特與學校共同開發8家金融業、4家校友廠商，期待應屆畢業生能搶得先機。另，因應「新南向」及留用專業人才政策，就服處還特別開發願意進用東協、南亞及紐澳等來台留學之僑外生廠商，歡迎即將踏入職場畢業生、僑外生及有求職需求民眾，到現場找機會。

就服處長吳仁煜分析，本次參與廠商金融及一般服務業約占3成7、餐飲服務業約占2成4、批發零售業約占2成1、科技傳產製造業約占總職缺1成8。

另，活動現場規畫「履歷健診服務」為同學撰寫履歷提供專業意見及方向，還有「初次尋職青年就業服務」及「非典型勞動青年轉正職」諮詢服務，讓準社會新鮮人提早瞭解職場趨勢。

就服處接下來4月27日會在亞東技術學院、5月3日在明志科技大學、5月4日在國立台灣藝術大學、5月10日致理科技大學、5月11日在東南科技大學辦理校園徵才，針對各校特性招募不同類型廠商，活動詳情可上新北市人力網或電洽就業服務處免付費電話：0800-091-580（您就業、我幫您）。

(中時)