澎湖縣馬公市展出「海洋奇蹟」藝術創作

澎湖縣馬公市公所自即日起展出「海洋奇蹟」藝術創作聯展，10日舉辦開幕茶會，在市長葉竹林的主持下，充滿海洋風情的藝術創作正式展出。包括議員黃春燕、呂黃春金，市民代表黃旭輝、陳永和、呂光宇、陽明里里長黃信義等人皆來到現場祝賀。

市長葉竹林表示，兩位創作者都把澎湖人的藝術天分展現出來，蔡元在從事海產品買賣到畫畫，作品中都呈現魚的生命；陳順賢從鐵工到利用鋼鐵做藝術創作，在在都呈現了他們對澎湖海洋的愛。

本次展覽由陳順賢及蔡元在聯合展出，以海洋元素為創作題材，將鐵雕藝術創作及水彩畫作聯合展出，調和不銹鋼材質的冷與水彩畫作的暖，呈現出「剛柔並濟」之視覺美學；創作者推出一系列海洋生物雕塑，盡量依照原貌呈現，強調整個自然的生命，營造出另一種美感；加上壓克力水彩畫將魚群融入心靈夢幻般的意境，讓嚮往海洋生活的民眾能對澎湖海洋生態、生物有更多一份瞭解，並希望更多人做個守護海洋的推手，讓澎湖生態更為自然、豐富且多元，將「海洋都市」意象，融入馬公藝術風華。

陳順賢是鐵工廠老闆，亦是澎湖雕塑協會理事長，鐵雕創作係個人興趣，利用工作中材料-不銹鋼鈑為主要材質，取得皆由剩廢料或修邊料。這些作品純粹手工切割敲打去描摩生物體態形狀、並銲接後研磨而成、抱持著能呈現真實生物之樣貌、即使手製施作過程中、可能不敷時間與金錢成夲、只為能做出值得永久保存的作品。

這次展出作品中，比較特別是用心製作一隻近百斤的大金龜、及讓令人嘆為觀止的2隻大海馬，同時推出一序列的海洋生物，每樣創作品也盡量按照原貌呈現，讓嚮往海洋生活的民眾對生態、生物多一份瞭解、並希望多些人做個推手，讓澎湖海洋生態更自然、更豐富多元，同時藉此喚醒民眾重視海洋生態保育。

在這些藝術創作品中可讓我們一窺工匠的專業工法技術、職人智慧、展現設計的巧思創意想法、創作者基於自己的感覺風格、雖然無法用文字内容表達、但透過雕刻以藝文方式呈現、用自然線條、堅持素質、不加任何色彩搭配、強調整個自然的生命、营造另一種美感美學。

而蔡元在先生是馬公市興仁里人，有廣泛的才藝，包括唱歌、跳舞、繪畫等樣樣精通。本身從事魚類買賣，因為魚是他生命中的共同體，故在作品中，每一件都有魚的構築樂章，也是該創作主要元素，這些將魚群融入心靈夢幻般的意境呈現，反映在畫作串連出一幅生命的作品。

蔡元在自幼喜愛畫畫，但因環境不許可，直到入伍當兵才開始臨摹學習國畫，更在退役之後，舉辦水墨個展、彩粉畫個展，並參加國軍金環獎多次，入選優選，之後也從事街頭藝人速寫３年，期盼藉由藝術創作豐富生命之美。

作者目前經營的民宿就以藝術創作為主題風格，居家環境訴求美感，顯現出空間的美感，此民宿緣起于藝術創作，以水、魚作為創作元素，發展出多元面向畫作，希望與遊客分享那份心靈的感受，更重要的是傳承澎湖鄉土藝術文化。

「海洋奇蹟」藝術創作聯展展出日期4月10日至5月31日上班時間（08:30－17：30），馬公市公所誠摯邀請民眾踴躍前來欣賞，細細品味。

(中時)