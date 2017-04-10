京東大展拳腳 在農村開50萬家超商
京東集團CEO劉強東10日宣佈，百萬京東便利店計畫正式出爐，未來5年，京東要在全國開設超過100萬家超商。
雷帝網10日報導，這些超商其中的一半在農村，每個村都有，這是繼1萬家京東家電專賣店後，京東計畫上線的第三個線下合作專案。
從策略看，京東應該是選擇加盟的方式。當前，已經有一大批資本湧向了超商行業，京東的入局無疑會對行業引發不小的震盪。
「易到用車」創始人周航最近表示，未來為用戶提供更加個性化、自助化的服務會更受青睞，其顆粒度更小，是離使用者生活更近的服務終端。以超商為例，7-11都太大，可能出現五分之一大的7-11，更迷你的店，更顆粒化，密度更高，不是1萬家，而是10萬家。這些店更貼近消費者，跟單車一樣，目力所及，恨不得一百公尺之內就有一家店。
(旺報)
關鍵字：京東集團
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