雲林二鐵改善列前曕規畫

立委劉建國（右）邀交通部長賀陳旦（右二）考察雲林交通建設，爭取斗六鐵路立體化，左後方為雲林縣府段鐵路平交道。（許素惠攝）

斗六市區還有4處鐵路平交道，民代爭取立體化，便利市區發展及增強安全。（許素惠攝）

各縣市紛紛爭取鐵路高架或地下化，雲林也不落人後，立法院交通委員會上午視察雲林交通建設，鑑於斗六因鐵路橫隔而影響發展及安全，縣府提出市區鐵路立體化約75億經費，交通部長賀陳旦允諾支持，並先行撥款900萬規畫費。

路政司長林繼國、公路總局長陳彥伯、鐵工局副局長伍勝園、台鐵局副局長清達與雲林副縣長丁彥哲等偕同考察。

立委劉建國指出，雲林與其他都會市區相比，城鄉差距愈來愈嚴重，交通路網也不健全，前瞻計畫卻看不到對雲林有何建樹，對雲林人非常不公平。

劉建國舉斗六為例，斗六市扣除以地下道及高架陸橋錯開鐵路，還有4個平交道，市區因鐵路貫穿，導致南北隔閡而發展失衡，行的安全也屢有漏洞，必須立即改善。

丁彥哲表示，縣府規畫的斗六市鐵路立體化，除了4處仍平面的平交道外，包括現有的地下道及陸橋也在內，即由育英北街以北約70公尺處爬升，直到味全公司前38公尺才接回路面，長約5公里，平均每公里造價15億，總經費75億。

劉建國乘勝追擊爭取高鐵接台鐵連成網，以及增設國道三號古坑交流道成為雙向完整的交流道。

賀陳旦說，既然地方已有完整規畫，包括興建路段、期程都有腹案，交通部會給予支持，斗六鐵路立體化與台鐵及高鐵連網各先撥900萬、800萬規畫費，並列入前瞻計畫優先補助，後續工程費也將由前瞻計畫滾動式經費支應。

(中時)