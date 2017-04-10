夜店邀舞遭拒 拳腳相向

台中市南屯區某夜店，日前發生一起邀舞遭拒，繼而引發雙方鬥毆事件，警方2分鐘快打部隊到場，迅速彌平即將擴大的爭端。（翻攝畫面）

台中市南屯區某夜店，日前發生一起邀舞遭拒，繼而引發雙方鬥毆事件。雙方劍拔弩張，所幸警方快打部隊到場，隔開雙方。（翻攝畫面）

台中市南屯區某夜店，日前發生一起邀舞遭拒，繼而引發雙方鬥毆事件。夜店外雙方話不投機，繼而引發鬥毆。（翻攝畫面）

台中市南屯區某夜店，日前發生一名蒙古籍李姓男大生（20歲）因邀約卓男同行女伴跳舞，遭女方多次拒絕仍糾纏，引起卓男（21歲）不滿，雙方口角而遭夜店保全請出店外，李男朋友吳男（22歲）見狀上前關心，進而發生鬥毆事件。經民眾報案，四分局隨即出動快速打擊部隊，2分鐘迅速消彌一場爭端，雖雙方事後均不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法移送裁罰。

警方指出，當日約凌晨3點10分，經民眾報案該夜店外有大批民眾聚集，首先到場的2名員警見李男、卓男及吳男正扭打成一團，並有大批青少年聚集，立即以強烈口頭制止外，並立即申請快打部隊，2分鐘內10名員警到場，3人見警力越來越多後，又

開始大聲叫囂，警方立即強制隔開雙方，並將三人帶回偵辦，雖因事後雙方均不提告訴，但警方以聚眾施暴行為全案依社會秩序維護法移送裁罰，卓男等人可能因此遭罰三日以下之拘留或一萬八千元之罰鍰。

警方調查，三人並不認識，但皆是互相認識的朋友邀約下一群人前往夜店跳舞，當時李男因邀約卓男同行女伴跳舞，雖女方拒絕，但李男仍不死心，繼續糾纏，引起卓男（21歲）不滿，雙方發生口角衝突，而遭夜店保全請出店外，李男朋友吳男（22歲）見狀上前關心，雙方話不投機，進而扭打成一團，圍觀的青少年也越聚越多，直至警方快打部隊到場，隔開雙方才罷手。

大墩派出所所長周景彬表示，警方絕不容許聚眾鬥毆、街頭暴力等行為發生，尤其飲酒後容易情緒失控，必要時會以優勢警力為有效壓制，以維持社會治安穩定。

(中時)