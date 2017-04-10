如何追夢 陶晶瑩神回：先養活自己
集歌手、作家、經紀人於一身的名主持人陶晶瑩今天南下高雄正修大學演講，風趣幽默的談吐擄獲現場學子的心，面對學生問如何追夢，她神回要先能養活自己，才能無後顧之憂追夢。
陶晶瑩以「未來需要的人才」為題下午在正修科技大學開講，鼓勵在場大學生要多多閱讀，才能刺激大腦區域創新突破，這是與網路是截然不同的。
陶晶瑩擔任台灣最具代表性三金（金馬獎、金曲獎、金鐘獎）頒獎典禮主持人多達16次，深獲肯定。
她下午現身正修科技大學演講，受到校長龔瑞璋及師生熱烈歡迎，許多鐵粉一看到心慕已久的陶晶瑩，紛紛發出驚聲尖叫，現場「陶子！陶子！」聲此起彼落。
龔瑞璋說，演藝圈爾虞我詐，充滿各式各樣的試探，陶小姐的人生歷練就像是一本書，值得同學來學習。
陶晶瑩的演講魅力不凡，吸引正修科大1000多名師生到場，將整個會場擠得水洩不通，一睹明星作家的丰采。
陶晶瑩指出，未來的世界將是去實體化的趨勢，會有大量機器人取代人工，企業家郭台銘就曾說出，將採購100萬個機器人投入勞力市場，只要機器人的成本比人工低，到那天，可預見會有更多人失業。
大學生的競爭力在那裡？陶晶瑩鼓勵大學生不要只沈迷於網路虛擬世界，一定要大量閱讀書籍，讓大腦多受文字刺激，才能有較高的IQ，她並當場詢問每個月有買到2本書的請舉手，現場只有不到10人舉手。
「買書的學生真的愈來愈少了」，陶晶瑩接著表示，她曾詢問友人了解出版界現況，友人告知，不只「很慘」，而且是「斷崖式」的趨勢，一跳下去從此躺平。
此話一出，引來現場一陣會心微笑；她又說，「人不看書的低IQ時代，不時會出現盲目的群眾」，由於欠缺自己的判斷力，難怪選舉一到，只會跟著人家搖旗吶喊，「希望同學要好好看書」。
她並指出，各行各業的未來將朝向「服務感受」的趨勢，要設身處地為你的顧客著想，曾有一次全家出外旅遊住飯店，服務人員為免她們用餐遭粉絲簽名合影打擾，詢問可否提前用餐，避開人多時段，無微不至為人著想的用心，令她印象深刻。
在場有學生問到「要如何追求夢想？」陶晶瑩當場妙答，「首先要能夠養活你自己，要對自己負責，一天100元也能吃得飽，就當成是減肥」，如此才能無後顧之憂追求自己的人生。1060410
(中央社)
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