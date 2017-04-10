項俊波後又有銀行高層落馬 陸金融反腐
中共正加大金融反腐力道。繼中國保險監督管理委員會前主席項俊波9日被中共中紀委公布遭組織審查後，同一天晚上又公布中國進出口銀行北京分行行長李昌軍因涉嫌違紀被組織審查。
根據中共中央紀律檢查委員會官網，中國進出口銀行北京分行前中共黨委書記、行長李昌軍涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。
鳳凰財經報導，有媒體指出，李昌軍是大約一個月前主動向有關機關自首的，表示自己在深圳分行任職期間，在業務上存在私開信用狀、保函等行為。
保監會是金融監管最高機構「一行三會」之一，項俊波的落馬震撼大陸金融界及官場。而銀行高階主管李昌軍被查，顯示金融反腐可能會持續有動作。
昨天下午，中國政府網也發布李克強在國務院第五次廉政工作會議上的講話全文。
對金融領域腐敗，李克強指出，要堅決查處、嚴懲不貸。要統籌做好金融領域防風險和反腐敗工作，對個別監管人員和公司高層監守自盜、與金融大鱷內外勾結等非法行為，必須依法嚴厲懲處、以儆效尤。1060410
(中央社)
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