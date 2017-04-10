囂張印尼毒犯 入監服刑藏大麻獄中兜售
印尼棉蘭市丹絨監獄（Tanjung Gusta）內爆發醜聞。警方破獲2名入監服刑的毒犯在監獄內挖坑洞，暗藏10公斤大麻，並在獄中兜售大麻一段時間。
印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，棉蘭當地警局主管海爾維提亞（Helvetia Hendra）表示，警方先是突襲27歲的薩弗利扎爾（Sayafrizal ）和45歲的帕諾（Paino）位於丹絨監獄T5座3樓的牢房，從他們的床底下發現一個大坑洞。
警方查獲86個塑膠袋，每個塑膠袋各裝有100包裝有大麻的小袋子。這些大麻總重達10公斤。
薩弗利扎爾和帕諾都是因毒品販運罪入監服刑，兩人分別被判處無期徒刑和7年徒刑。警方也在他們的牢房中找到手機和吸毒器具。
帕諾供稱，大麻是薩弗利扎爾所有。兩人坦承，在監獄裡兜銷毒品已有兩週之久。
警方已展開偵察，追查毒品的來源，並追查有無獄警涉案。1060410
(中央社)
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