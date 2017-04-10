小小發言人台風穩 總統：正牌擔心被搶飯碗
總統府上週舉辦「第一屆小小發言人活動」，總統蔡英文今天在臉書分享影片，她並說，「小朋友台風穩健，一旁的正牌發言人都有點緊張可能要被搶飯碗了」。
總統府日前舉辦小小發言人活動，邀請小朋友到總統府新聞中心扮演發言人。副總統陳建仁扮起記者角色提問「安娜公主後來有沒有跟那個男朋友結婚？」小朋友發言人則正經地回應「等我了解後再跟副總統回覆」，讓陳副總統大笑不已。
總統蔡英文今天透過臉書（facebook）分享這段活動影片。她說，上週六，總統府試辦了第一屆的小小發言人活動，這應該是總統府新聞中心最多笑聲的一場記者會。
她說，有的「發言人」把前瞻基礎建設念成前「膽」，有些因為新聞稿太好笑不小心笑場，但也有小朋友台風穩健，「一旁的正牌發言人都有點緊張可能要被搶飯碗了」。
蔡總統說，延續去年520後「人民的總統府」概念，未來，還會舉辦更多有趣有創意的活動，請大朋友小朋友拭目以待。1060410
(中央社)
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