枋寮砂石場違規重罰100萬 令停工

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屏東枋寮鄉中山路的1處砂石場，因沒有取得固定污染源操作許可，環保局10日依違反空氣污染防制法最高罰鍰上限，處新台幣100萬元，並自即日起命業者停工。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月10日

屏東枋寮鄉中山路的1處砂石場，因沒有取得固定污染源操作許可，縣府環保局今天依違反空氣污染防制法最高罰鍰上限，處新台幣100萬元，並自即日起命業者停工。

縣府環保局表示，這處砂石場為欣盛企業股份有限公司從事預拌混凝土拌合作業，現場堆置礦砂7200立方公尺，雖已取得環保署固定污染源設置許可，但還沒取得固定污染源操作許可就堆置，環保局衡量進貨量，認為欣盛遲未申請許可，違規情節重大。

環保局調查後，確定礦砂由中聯公司販售給欣盛，出貨前的毒性溶出試驗報告遠低於有害事業廢棄物認定標準，雖欣盛已提出物料來源證明，環保局為審慎起見，已於日前自行採樣送驗。

為消弭民眾認為有污染鄰近農田疑慮，環保局今天再派員採集週邊土壤及地下水樣本各3點次，檢測報告預計2周出爐。1060410

(中央社)