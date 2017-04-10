南向政策 鼓勵新住民子女學習語言
行政院新住民協調事務委員會副召集人黃乃輝今天抵澎拜會澎湖縣長陳光復表示，配合南向政策，鼓勵新住民子女學習東南亞語言，建立新住民子女友善學習環境。
黃乃輝表示，為落實總統府「新南向政策」及政院「新南向政策推動計畫」，加強人才培育，整合地方政府資源與力量，提供新住民及其子女在臺灣更完善權益與保障。
陳光復表示，縣府在照顧新住民，持續推動包括東南亞國語言導遊訓練、新住民關懷據點設立、新住民學習中心及成人教育班等多項關懷新住民政策，未來期盼強化新住民子女人才培育，建立新住民及其子女友善平等的生活環境。
澎湖縣政府社會處長蘇啟昌表示，澎湖的新住民目前有1800多人，這還不包括新住民之子，其中以大陸、越南和印尼居多。1060410
(中央社)
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