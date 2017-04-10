澎湖縣公共車船處交通船 4月份航班異動

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我要評比

澎湖縣公共車船處交通船106年4月份航班異動:

一、於4月27、28日增開馬公←→望安←→七美←→高雄航班，由南海之星航行。

二、於4月29日上午10：30增開馬公←→望安專船，由南海之星航行，採預約售票制預約電話(06)9272376，取票時間限4月29日上午09：30~10：20，售票地點：南海交通船候船室，售完為止。

三、有關航班如有異動將隨時公告於交通船候船室及車船處網站，最新消息敬請上網查看。

(中時)