美國海軍希望有強力巡防艦

理論上瀕海作戰艦具有多功能，也有防空能力，但是實現表現有落差，美國海軍打算設計高性能的巡防艦。(圖/洛馬公司)

美國海軍正在認真思考如何升級未來的巡防艦(Frigate)，特別強調防空作戰能力，同時也要顧及水下和陸地目標的威脅，這顯示美國海軍認為現有的瀕海戰鬥艦（LCS）必須升級，或者再設計專職的防空巡防艦。

防衛新聞(Defense news)報導，美國海軍高層建立了一個名為「需求評估小組」（RET）的研究團隊，研究巡防艦隊如何有效地提升區域的防空能力，以保護其他低武裝的後勤船隻 ，比如燃油、彈藥備件和食物的供應船團。目前美國現有的護衛艦雖然裝備有反艦飛彈和防空飛彈，但是能力僅足夠自保而已。

美國海軍懷念當年的派里級防空巡防艦，它雖然僅3000多噸，卻具有防空反艦反潛的多功能。(圖/美國海軍)

事實上，現有的美國海軍艦隊中，是以8000噸的阿利伯克級神盾驅逐艦(Arleigh Burke class)為主力，總數超60艘；其次是提9000噸的康德羅加級神盾驅逐艦(Ticonderoga-class)，總數22艘。兩者性能差異不大，操作成本與操作人數也差不多。至於小尺寸的船艦則是派里級防空巡防艦(Oliver Hazard Perry frigate,FFG-7)，與新式的瀕海戰鬥艦；但是瀕海戰鬥艦防空火力不足，而派里級已在2015年全部退出現役，或拆解，或轉送盟國。(包括中華民國海軍也取得2艘)

根據RET的一份研究草案指出，理想的巡防艦至少要具備先進海麻雀飛彈（ESSM，最大射程50公里），而且數量至少要到16枚；或者採用更長射程的標準2型飛彈(SM-2)，採用8單位的Mk41垂直發射系統兩組。SM-2是現役美國艦隊神盾驅逐艦主要防空武器之一。

假設新式巡防艦能夠安裝SM-2飛彈，那麼此型艦將需要一種尺寸小而高性能指揮和控制系統，目前RET正在委託雷神公司(Raytheon Company)研製此類雷達，並且使該型艦具有合作參與能力，以協同多艘船艦、飛機或岸上基地一起綜合作戰。總而言之，這意味著將來勢必要有接替派里級的新式FFG，也就是防空巡防艦。

美國海軍代表秘書桑．史托利（San Stackley）說：「我們認為在現在的海上威脅中，需要面對高強度的空中、海上、水下、和陸地的敵人，因此多功能的防空巡防艦確有必要。」

美國海軍目前的困境是瀕海戰鬥艦性能無法接替派里級防空巡防艦留下的空缺。一些海軍戰略家，比如 2012年共和黨總統競選者的米特·羅姆尼（Mitt Romney）的海軍顧問們，他們就曾經提議，應該要在派里級的設計基礎上建造新式的防空巡防艦。

若要設計新式的防空巡防艦，海軍官員表示，首先必須要有良好的生存能力，這包括堅固的船體結構，具有備用推進能力，分隔艙間設計，以提高了生存能力。其他生存能力的改善可能包括甲板護甲、重要艙室的裝甲等。

根據海軍文件草案，新式防空巡防艦必須在未來4年(2020年之前)內完成首艘，時程相當的趕，這顯示海軍會希望趕緊沿用目前的成熟科技來打造，不企求新技術的突破。現在有能力立刻設計新艦的應該是洛馬集團與諾格集團，他們現在正在打造瀕海作戰艦，至少還有2艘的訂單。他們可能會直接沿用瀕海作戰艦的技術，到未來的防空巡防艦草案上。

(中時電子報)