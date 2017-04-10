飛碟現蹤？台東縱谷上空出現奇雲

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台東縱谷今天清晨出現帶狀高積雲，蔚為美景。（蕭仁義提供）

台東縱谷上空出現飛碟雲？今天台東地區天氣晴朗，池上鄉農民蕭仁義一大早出門，就見遠方天空3朵雲呈上中下交疊，隨手用手機拍下，貼上臉書分享，網友驚嘆，好像3個飛碟同時現身，台東氣象站表示，因天氣穩定加上當地地形，才會出現狀似飛碟的帶狀高積雲。

(中時)