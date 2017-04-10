大量3月營收創同期新高 月減6.42％
大量科技 (3167)今 (10)日公布3月營收2.04億元，創歷年同期新高，比2月減少6.42％，年增52.44％；首季營收6.31億元，創9季新高，較前一季及去年同期各增加7.38％、46.36％。
大量去年第4季稅後純益5,637萬元，創近5季新高，比前一季及前年同期各增加49.69％、55.49％，每股稅後純益0.71元。
大量去年第4營收5.88億元，毛利率30.2％。營收創8季新高，較前一季及去年同期各增加24.64％、44.3％；毛利率
比前一季下滑1.68個百分點，較前年同期提高1.62個百分點
。
大量去年營收20.17億元，毛利率29.01％，稅後純益1.77億元，每股稅後純益2.22元；營收年增4.61％，稅後純益及每股稅後純益各創3年、7年新低，較前年各減少10.15％、
10.12％，毛利率也創7年新低，下滑3.18個百分點。
大量先前董事會決議，擬每股配發去年股利1.5元，維持前年6年新低水準，全數發放現金定5月11日股東常會討論。
(工商)
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