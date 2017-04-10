倒插五星旗 港議員將被起訴
香港泛民主派激進團體熱血公民的立法會議員鄭松泰今天說，警方將會以侮辱中共五星旗和香港特別行政區區旗罪起訴他。
他向媒體說，警方早前致電他的辦公室人員，要求他自行到警方領取信件，信件內容涉及他去年在立法會議事廳內「倒插國旗和區旗」。
他說，警方將會依「侮辱國旗和侮辱區旗罪」起訴他。
鄭松泰指警方的作法連「荒誕」一辭都難以形容。但親政府的民主建港協進聯盟立法會議員蔣麗芸支持警方的起訴行動。
去年10月中，鄭松泰把議事廳內的一些五星旗和香港區旗倒插起來。這些五星旗和區旗為親政府的建制派議員插在他們桌上的。
事發後，建制派議員要求立法會進行內部調查，並指鄭松泰可能涉及侮辱國旗和區旗罪。1060410
(中央社)
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