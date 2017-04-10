監測AQI 高市17測站管控
高雄市空氣品質不佳，數據顯示去年紅色警戒（AQI>150）的站日次數逾260；為了監控空氣品質，中央和地方共設置17個測站，掌控各行政區的空氣變化。
冬、春季節是高雄市pm2.5危險警戒嚴重的時候，過敏族群人數增加，外出者也都戴起口罩，過濾污染的空氣。
市府環保局今天指出，吹東北季風是高雄市空品不佳的時候，估計每年約有半年時間，相對吹南風，約自清明節後，高雄市的空氣品質就會好轉，維持在普通或是良好的狀況。
為了管控高雄市空氣良窳，全市共設17個測站，分別在左營、楠梓區和前鎮、小港區等，透過即時監測空品變化，讓市民一目了然。
過了清明節後，南風增強，高雄市今天的空氣品質呈現良好與普通等級，即使天空不夠藍，但是天際線尚稱清楚。1060410
(中央社)
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