瑞龍瀑布景觀平台 林明溱盼儘速完成
南投縣竹山鎮瑞龍瀑布施作景觀平台，設計以融入地景為原則，讓旅客欣賞瀑布全貌，南投縣長林明溱今天會勘，盼儘速完成。
有竹山鎮第一美瀑之稱的瑞龍瀑布民國102年7月遭火災燒毀部分觀景平台、步道、廁所，南投縣政府花費新台幣400萬元，104年底修復，為增加觀光亮點，並使遊客能飽覽瑞龍瀑布全景，向中央爭取並自籌經費，興建融入地景的景觀平台。
景觀平台去年採納專家及學者意見，重新設計規劃，縣長林明溱、縣府觀光處長王源鍾等人今天到場會勘施作進度，平台設計融入地形、地貌，以最少的人為設施，讓遊客可欣賞瑞龍瀑布全貌。
林明溱對新設計有信心，並期盼廠商儘快完工，讓優美的瑞龍瀑布風景區成為竹山觀光亮點。他說，擔任立法委員時多次向交通部觀光局爭取經費，任職縣長更要積極打造瑞龍瀑布成為觀光新亮點，並收取門票以維護旅遊品質，還可增加當地就業機會。
林明溱說，原設計因有不同意見，因此在總經費不變情形下，變更景觀平台設計，將涼亭處地面向外延伸2公尺，並施作擋土牆，以維護自然景觀為前提施作，總經費約1800多萬元，期盼今年第3季完成。1060410
(中央社)
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