從小耳濡目染從警 張羽呈與父同警局成佳話

頭份派出所警員張羽呈（左）在父親張文堯（右）耳濡目染下也投入警察工作，父女目前同在頭份警分局服務。（黎薇攝）

苗栗縣頭份警分局三灣分駐所副所長張文堯從警28年，女兒張羽呈從小耳濡目染，立志從警，張文堯深知警察工作辛苦，不捨女兒踏入警職，但張羽呈從大學會計系畢業後堅持報考警察特考，今年初分發至頭份警分局頭份派出所服務，父女檔同在頭份分局服務，成為一段佳話。

「小時候住警員宿舍，常看到爸爸在派出所忙碌身影，讓我嚮往警察工作。」頭份派出所警員張羽呈在國中前都跟著父親住在員警宿舍，耳濡目染下也立志當警察，高中畢業無緣考上警專，改唸一般大學會計系。

大學畢業時，張羽呈打算報考警察特考，但父親張文堯不捨她從警，希望她參加會計師考試，張羽呈認為自己不喜歡坐辦公室的文書工作，堅持選擇具有挑戰性的警職，做父親的只好給予支持。

張羽呈今年元月11日分發至頭份警分局頭份派出所，跟著所內學長姐學習各項勤業務以及與民眾應對之道，張羽呈說若遇民眾違規，可以聊天或稱讚方式開單，降低挨罰民眾的不悅心情。

到派出所3個多月，張羽呈跟著學長姐辦理菜市場竊盜案，如何以監視器鎖定可疑人士，掌握嫌疑人特徵，「學長姐看到可疑身影，馬上就能指認嫌疑人」，張羽呈期許自己能做好每件工作，看女兒跟隨自己腳步投入警察工作，父親張文堯感到相當欣慰。

(中時)