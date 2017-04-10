闢路20多年 中友商圈無名小街終於有名字啦

台中市中友商圈旁一條闢路20多年的「無名小街」完成命名為「錦平北街」及門牌整編。（張妍溱攝）

台中市中友商圈旁緊臨五權路、三民路與中華路的一條「無名小街」，長達20多年一直未取名、門牌未整編，救護車、計程車經常找不到路，讓住戶飽受困擾，市府從去年開始與地方溝通，近來完成命名為「錦平北街」及門牌整編，戶政所於夜間派員至地方受理國民身分證及戶口名簿完成免費換發服務。

北區錦平里長游金隆指出，「錦平北街」命名前，22戶門牌號碼均併入一旁3條2米寬巷道的路名；曾有87歲高姓牧師半夜呼吸困難，緊急撥給119，當時救護車依照全球衛星定位系統指點的路徑行駛，趕到現場卻一直找不到門牌地址，警察處理交通事故也寫「錦平街往銀行那條路」無路名可填寫，就連郵差都找不到。

游金隆表示，「錦平北街」附近有中友百貨、台中科大與中國醫藥大學附設醫院，是附近學生、上班族的重要替代道路，之前門牌紊亂、前後倒置，造成尋址不易，如今北區戶政事務所已完成門牌整編，讓門牌井然有序，當地民眾稱讚地址變好找，解決多年困擾，生活更加便利。

(中時)