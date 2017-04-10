闢路20多年 中友商圈無名小街終於有名字啦
台中市中友商圈旁緊臨五權路、三民路與中華路的一條「無名小街」，長達20多年一直未取名、門牌未整編，救護車、計程車經常找不到路，讓住戶飽受困擾，市府從去年開始與地方溝通，近來完成命名為「錦平北街」及門牌整編，戶政所於夜間派員至地方受理國民身分證及戶口名簿完成免費換發服務。
北區錦平里長游金隆指出，「錦平北街」命名前，22戶門牌號碼均併入一旁3條2米寬巷道的路名；曾有87歲高姓牧師半夜呼吸困難，緊急撥給119，當時救護車依照全球衛星定位系統指點的路徑行駛，趕到現場卻一直找不到門牌地址，警察處理交通事故也寫「錦平街往銀行那條路」無路名可填寫，就連郵差都找不到。
游金隆表示，「錦平北街」附近有中友百貨、台中科大與中國醫藥大學附設醫院，是附近學生、上班族的重要替代道路，之前門牌紊亂、前後倒置，造成尋址不易，如今北區戶政事務所已完成門牌整編，讓門牌井然有序，當地民眾稱讚地址變好找，解決多年困擾，生活更加便利。
(中時)
關鍵字：中友商圈
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。