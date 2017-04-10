106全中運彰化競艷登場 魏明谷邀請看賽事遊彰化
106年全國中等學校運動會22日起彰化「競艷」登場！彰化縣長魏明谷和教育部體育署長林德福，今天在體育署宣布賽事即將開鑼，22日在彰化縣立體育館拉開序幕後，密集舉辦為期6天競賽，邀請全國各地好手切磋較勁，並暢遊彰化來趟結合「運動」、「美食」之旅。
彰化縣長魏明谷表示，彰縣府為迎接這次全中運，全縣民和旅居各縣市同鄉會都動起來了，投入超過3000名志工，將迎接全國1萬多位選手、教練及眷屬。
魏明谷介紹，全中運吉祥物「吉鹿花」，唸起來像「一路發」，吉代表吉利，鹿代表鹿港，花代表彰化縣為全國最重要的花卉產地，歡迎全國鄉親來彰化為選手加油，期間又逢油桐花季還開可八卦山賞桐花飛雪，到鹿港小鎮感受歷史風華，到田尾公路花園拈花惹草，並品嘗彰化縣的美食小吃。
教育部體育署長林德福表示，彰化在文化藝術、體育活動、綠能與農業等方面都很活躍，很高興彰縣府承辦這次全中運。全中運是年輕人競技的重要場域，期望選手們都能在全中運衝出最好的成績，一起競豔，發掘出更多國家級的運動選手。
特別的是，彰縣積極推廣能綠能，今年聖火傳遞也以綠能科技環保來響應，太陽能光板打造獨步全台聖火，象徵「傳承、聯繫、跨世紀」，21日聖火回到彰化，將於彰化縣立體育館舉辦聖火傳遞暨縣民之夜。
籌辦全中運期間，辦理「高校Young藝～106年全中運主持人試鏡活動」，選拔優秀高中職學生擔綱主持，動員4000位學生志工並招募接待家庭，也為體育運動注入更多能量。活動精彩滿檔，詳情可上FB「106年全中運在彰化」或至「106年全中運官方網站」，瀏覽相關訊息。
(中時)
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