老是睜一隻眼、閉一隻眼 手術幫研究生找回自信

潘姓女研究生罹患單眼「先天性提眼肌發育不全」，經雙和醫院手術後，潘女從大小眼變回對稱的美麗電眼，重拾自信。（葉書宏翻攝）

潘姓女研究生罹患單眼「先天性提眼肌發育不全」，無法控制眼皮的張合，導致眼瞼下垂，眼睛時常睜一隻眼、閉一隻眼，嚴重影響求學、交友、工作，雙和醫院手術後，潘女從大小眼變回對稱的美麗雙眼，重拾自信找回美麗的靈魂之窗。

潘女左眼提眼肌功能不全，無法正常打開，雖曾接受過2次提眼肌矯正手術，但都沒有改善，讓她從小就對外貌缺乏自信，下意識會避開他人目光。甚至曾有不知情的教授問她眼皮垂垂是不是沒睡飽，讓她無言以對。

潘女長期飽受困擾，決定到雙和醫院求診，醫師沈筠惇診治後發現她的提眼肌功能未完全喪失，進行「提眼肌支持韌帶懸吊」及「額肌瓣懸吊」手術，將提眼肌周邊的附屬韌帶加以提拉，重建眨眼的功能後大幅改善，找回對稱美麗的靈魂之窗。

另一位家住台南的陳小姐右眼眼皮下垂無法控制，右眼的提眼肌幾乎無功能只有左眼能正常眨眼，常飽受旁人異樣的眼光，醫師擬定治療計畫，經過2次治療，終於讓她順利控制眼皮開合。

沈筠惇表示，「先天性提眼肌發育不全」即抬高上眼皮的一條肌肉（稱為提眼肌）發育不良或甚至沒有發育，而導致患者上眼皮無法張開，或張開不全，目前常見的治療方式是透過矯正手術加強提眼肌的功能。

但矯正手術只適用於輕度的患者，潘女及陳女屬於中、重度的患者，因提眼肌幾乎無功能，就必須透過「提眼肌支持韌帶懸吊」及「額肌瓣懸吊」手術來治療，手術技術難度較高，但術後肌瓣彈性更好，對於有相關困擾的患者來說，是一大福音。

(中時)