別人滑手機殺時間 他看手機拚消防榜首
中央警察大學消佐班日前放榜，台中市消防局3人上榜，第四救災救護大隊小隊長王文廷上消佐班1類，第八救災救護大隊專責安檢小組成員賴宜宏、第七救災救護大隊中港分隊隊員蔡世鴻考上消佐班2類考試；王、賴獨佔鰲頭分別為第1、2類榜首，其中賴宜宏分享，利用時間用手機閱讀，就順利考取。
賴宜宏強調訣竅只挑重點看，不浪費時間全文閱讀，數字、表格最重要，容易混淆的法規以拍照方式留存手機利用安檢空檔時間複習，這次能順利考取，之前付出的辛勞總算有好的回報。
台中市消防局表示，中央警察大學消佐班錄取率低，屬極難考取的一項考試，今年度第1、2類僅各錄取10名，分別有77名、266名來自全台各地的消防人員報名考試，合計20個錄取名額中台中市就錄取3位，尤其台中市這幾年無人考取榜首，2人連中狀元，同仁與有榮焉。
台中市消防局長蕭煥章指出，消防工作機動性高、尤其勤務一來非常繁忙，3位同仁平時表現優異，只要一有時間，就抓緊書本趕快念、重複看，實屬不易，用功上進足為所有同仁表率。
(中時)
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