螢蝶共舞日月潭，生態旅遊好時機

日月潭青年活動中心園區，螢火蟲翩翩起舞。（廖志晃攝）

日月潭青年活動中心，推出賞螢、蝶優惠專案。（廖志晃攝）

日月潭青年活動中心，充滿自然風情的客房。（廖志晃攝）

浪漫迷人的日月潭，入夜後寧靜絕美。（廖志晃攝）

螢光飛舞的季節來臨，每年4、5月是賞螢最佳時機，日月潭青年活動中心，配合日月潭風管處生態旅遊政策，即日起到5月15日，推出限量優惠專案，晚上欣賞螢火蟲，白天觀看蝴蝶翩翩起舞！食宿優惠詳情，請電洽049-2850070。

日月潭青年活動中心總事柯經一表示，該中心參與日管處「2017生態旅遊年星光螢火季」，推出最優惠價格「螢蝶共舞一泊二食限量專案」，吃好料、睡好覺！園區種植蝴蝶幼蟲的食草及蜜源植物，引來蝴蝶翩翩飛舞；步道上設解說牌介紹各種蝴蝶和植物的資訊，園區內有蝴蝶網室、水生植物生態池等，占地約0.8公頃，可自由入內參觀，也是戶外教學的最佳場所。

夜晚則由專人解說、賞螢祕境導覽，一睹螢火蟲閃爍飛舞的奇幻美景，豐富生態保育知識。柯經一提醒觀賞螢火蟲的旅友們，必須遵守賞螢規則，維護螢火蟲生態環境，務必穿著長袖上衣及運動鞋，並請注意安全、防止滑倒及蚊蟲叮咬。

(中時)