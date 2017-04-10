4年只增8班 高雄市教師工會抨擊公幼不足

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高雄市教師職業工會副理事長陳建志（中），抨擊增設公幼一切攏是假。（李義攝）

高雄市教師公會10日召開記者會抨擊教育局4年增設318班公共化幼兒園的承諾跳票，一切攏係假，今年公幼3班及非營利幼兒園3校11班，共僅增14班。教育局回應，已規畫106年至109年推動公共化教保服務增設非營利幼兒園31園144班，可收納4160人。

教師工會副理事長陳建志表示，去年問卷調查，有9成家長想選公幼，但高市公幼104學年度僅23.7%，4年來只增8班、108人，遠低於新北與台北共2千餘人，市府漠視家長需求，生育補助和幼教券誘因不足，生育意願低落。

更直指市府未認真思考現行的托育政策，也無人為近20年來，高雄不普設公幼的錯誤政策負起責任。

教育局回應，教育部去年宣布擴大幼兒教保公共化政，2020年全國增設1千班並以非營利幼兒園為主，高市將分為偏鄉地區設公幼，有學校閒置空間且又有需求地區設非營利幼兒園的方式分頭並進。

教育局表示，已擬定106年到109年推動公共化教保服務增設非營利幼兒園31園144班，提供4160人；而目前公私幼學生員額可容納7萬多人，入園幼生數約5萬多人。

全教總副主委顏嘉辰指出，行政院雖宣示擴大幼兒教保4年增加1千班，但高雄市顯然執行不夠積極。

議員陳信瑜則認為，公私幼兒園設置應考量共同存在的市場機制，不僅是以提高公幼數量為目的，私幼教學的品質及彈性也應提升。

(中時)