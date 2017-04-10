佔領政院案 棉被罩頭對警施爆被判刑

太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，台北地方法院今天審結；法官勘驗光碟後發現有8名被告涉對警察施暴，犯妨害公務罪，分別判處3月至5月不等刑期。

至於黑色島國青年陣線總召集人魏揚等8人，被控煽惑他人犯罪，法官主觀上難認具有煽惑犯罪之故意，因此判他們無罪，全案還可上訴。

「三二三攻占行政院」案，源於魏揚與黑島青陣線部分成員，與其他學運社團人員，於民國103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。

此外，也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，當時在場人士與員警發生拉扯等狀況。

北院發言人廖建瑜說，法官勘驗光碟後發現，陳姓、黃姓等8名被告，有人恐嚇威脅且惡意衝撞員警，也有人製造危險紛爭言論，引起在場抗議民眾不滿。

廖建瑜指出，這些被告中，還有人趁員警在執行道路淨空勤務時，拍打警察盾牌，更有人故意用棉被罩住員警的頭並將其推倒，這些都有事證存在，觸犯妨害公務罪。

此外，被告吳濬彥被控涉犯妨害公務罪部分，法官認定吳濬彥沒有積極衝撞員警行為，證據不足，因此判無罪。

廖建瑜指出，魏揚等8人被訴刑法第153條煽惑犯罪部分，法官認為這是他們不滿服貿協議事件的個人言詞、帶領群眾提振士氣呼喊的口號，主觀上難認具有煽惑犯罪之故意，不構成刑法第153之煽惑犯罪，所以判無罪。

至於王晟亦、郭修豪在進入行政院某處走廊，拿取4包濃煙逃生袋，因而被控加重竊盜罪，北院也對他們做出無罪判決。

廖建瑜說明，員警有詢問王晟亦、郭修豪為何竊取濃煙逃生袋，他們供稱是擔心警方在驅離過程中除會灑水，也會投擲煙霧彈或催淚瓦斯等；為保護自己及身旁朋友才拿濃煙逃生袋，法官認為這2名被告的行為，主觀上難認有不法所有之故意。

另，許姓及李姓被告涉犯損壞公物罪（破壞拒馬等），他們在法院開庭審理時，有提出抵抗權的抗辯，但不被合議庭採納；法官認為，他們應可透過釋憲等救濟管道，解決服貿紛爭，並不構成行使的「抵抗權」條件。

廖建瑜也說，本案的判決，並未像「三一八占領立法院」案宣判時，有闡述到「公民不服從」概念。1060410

(中央社)