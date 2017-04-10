全國中等運動會聖火 傳抵澎湖

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106年全國中等學校運動會聖火，10日傳抵澎湖，縣長陳光復（2排4）親自主持引燃儀式，隨即展開澎湖本島各鄉市傳遞之旅。中央社 106年4月10日

106年全國中等學校運動會聖火，10日傳抵澎湖，縣長陳光復（左）親自主持引燃儀式，隨即展開澎湖本島各鄉市傳遞之旅。中央社 106年4月10日

106年全國中等學校運動會聖火，今天傳抵澎湖，縣長陳光復親自主持引燃儀式，隨即展開澎湖本島各鄉市傳遞之旅。

全中運將於22日起一連在彰化縣立體育場展開，聖火在7日於彰化大佛山引燃後，今天傳抵澎湖。由縣立田中高中祕書戴薏珊將聖火交給陳光復，並引燃於聖火台。

澎湖參加106年全中運的選手代表計有29人，參加田徑、跆拳道項目，陳光復期勉所有參賽選手發揮水準、爭取佳績，為澎湖爭光。1060410

(中央社)