福原愛爆料被江宏傑咬鼻子 原因好甜蜜
桌球好手江宏傑、福原愛夫婦去年結婚，兩人近日接受「小燕有約」張小燕訪問，福原愛爆料常被江宏傑「咬傷」，原因是她愛睡懶覺，讓江宏傑只好使出殺手(金間)「咬鼻子」。
江宏傑去年九月迎娶福原愛，寫下台日體壇佳話，近日賢伉儷受TVBS 56頻道「小燕有約」跨海邀請，首度接受台灣電視節目專訪，分享戀愛的酸甜苦澀及婚後甜蜜生活。
憶起交往點滴，江宏傑說，告白後等了一個多月，才盼到福原愛點頭同意交往，福原愛立刻調侃說，「我擔心你是不是衝動？」、「是不是也對很多女生都說一樣的話？」，福原愛更坦言相當猶豫「跨國戀」，內心天人交戰，每天重複聽幾百遍的「戀人未滿」。
交往後，貼心的江宏傑知道福原愛喜歡珍珠奶茶，早、晚各準備2杯伺候，福原愛鼓起腮幫子說，「我都要變成珍珠了」。福原愛也透露，首度隻身來台灣找江宏傑時，沒有告知媽媽，讓媽媽整整找了她三天，當第二次要再來台灣時，深怕媽媽不同意，沒料到媽媽只說了一句，「記得幫我買牛軋糖」。
聊及真實的婚姻生活，福原愛向張小燕告狀說，「我賴床時，小傑會咬我，他咬我鼻子，超級痛，會痛到口水、眼淚及鼻涕齊發」，江宏傑連忙補充，「小愛很愛睡懶覺，這招對付她很有用」，夫妻倆互相控訴的舉動中，散發滿滿愛意。1060410
(中央社)
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