北韓如再射飛彈 南韓和陸將祭強力措施

我要評比

中國大陸外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉和南韓首席核子談判特使金烘均今天同意，如北韓執行核試或試射洲際彈道飛彈（ICBM），將對北韓採取強烈措施。

外界此時擔憂北韓可能正準備再度進行核試，金烘均（Kim Hong-kyun）今天與武大偉舉行會談。

南韓韓聯社報導，南韓和中國大陸今天就嚴懲北韓今後的戰略挑釁達成共識，將依據聯合國安全理事會決議，採取強有力的額外制裁措施，但雙方對終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）議題仍意見分歧。

金烘均還表示，武大偉重申反對南韓部署薩德的立場。（譯者：中央社羅苑韶）1060410

(中央社)