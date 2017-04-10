蛇溜進泰國網咖 頓時雞飛狗跳
泰國網友分享一則影片敘述網咖店溜進一條蛇所造的情況，展現人在遭遇危急時，腎上腺素分泌造成的無限潛能。
泰國網友查那育（Chanayut Saithong）在臉書分享在中部紅統省一處網咖店影音，畫面中一名玩家要開門準備出去，結果一條蛇趁空隙咬住他的手，頓時疼痛不已，大叫跳回網咖，撞上另一名紅衣男子，兩人雙雙跌坐在地，還拚命飛踢雙腳，其他玩家也被嚇得四下逃竄。
短短的18秒畫面兩天下來有超過237萬人瀏覽，有網友關心這條蛇不知有沒有毒，被咬的青年有無送醫。還有人說，這樣實在太可怕了，是天氣太熱，蛇也想吹冷氣嗎，更有網友直接說，被蛇咬很痛，被撞倒的紅衣男更痛吧。1060410
(中央社)
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