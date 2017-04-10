元晶投資太陽能 屏東建模組廠

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元晶太陽能科技公司在屏東投資興建大型太陽能模組廠，10日舉行動土典禮，是全台第1個垂直整合的太陽能模組廠。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月10日

元晶太陽能科技公司在屏東投資興建大型太陽能模組廠，10日舉行動土典禮，屏東縣長潘孟安（左）與元晶董事長廖國榮（右）共促綠能推動。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月10日

元晶太陽能科技公司在屏東投資興建大型太陽能模組廠，10日舉行動土典禮，台灣財經界人士多人參加。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月10日

元晶太陽能科技公司在屏東投資興建大型太陽能模組廠，今天舉行動土典禮，是全台第1個垂直整合的太陽能模組廠。

元晶太陽能模組廠位於屏東大慶工業區，佔地高達1萬4000坪，今天的動土典禮，國碩科技董事長陳繼明、厚生集團董事長徐正材、茂迪公司董事長張秉衡、台灣杜邦總裁張鋒沛及大慶汽車董事長張天吉等產經界人士都到場參加。

元晶公司董事長廖國榮表示，去年受屏東縣長潘孟安熱情邀約，決定在屏東投資模組廠，這段期間，充分感受潘孟安及縣府團隊不遺餘力支持，為了響應政府推動綠能及縣府的行政效率，將加速建廠期程，預計今年12月底前試產，明年初量產，希望這項由元晶啟動的大型模組廠建案，完成台灣太陽能產業最後一塊版圖。

潘孟安表示，屏東的綠能產業發展蓬勃，養水種電、浮筒型光電等都是領先全台的創舉，甚至即將完成全球首座潮汐發電，元晶在屏東設廠，是屏東綠能發展的里程碑。

元晶表示，屏東新廠第1階段產能設計為550-800MW，估計到2020年全產能開出時，員工人數將達1000人以上，如業務推展順利，屏東新廠再經第2階段擴充完成之後，最終產能將達2GW，將成為台灣產能最大、自動化程度最高的先進太陽能模組廠。1060410

(中央社)