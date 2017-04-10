發掘台灣設計新銳！新光三越I DESIGN AWARD冠軍出爐
新光三越「2017青年設計大賽I DESIGN AWARD」在為期三個月的徵件期間，總計多達345組參賽團體報名，近250件作品角逐初、決賽，今日冠軍出爐包括學生組和社會組，各組冠軍將獲獎金20萬。且即日起26組決賽入圍作品將與中華民國工業設計協會聯手邀請台灣50位設計師，以「家的 日常×奇趣」為主題於北中南巡迴展出。
新光三越強調，今年除了有中華民國工業設計協會合作，還有「兩個八月」、「品家家品」、「唐草設計」、「MUJI無印良品」以及「點睛設計」等支援贊助，一起來發掘台灣新生代的設計新銳。
且特別的是，此屆初、決賽評審團更力邀國內外重量級藝術家共同評選，包括「曾為MUJI、深澤直人等品牌指定設計師」三宅一成以及多位台灣設計界名人林磐聳、陳俊良、唐草設計總經理－胡佑宗、實踐大學副校長－官政能、天晴設計總監易瑋勝、王艾莉設計、張漢寧、JIA Inc.產品設計經理洪忠權等，26組入圍團體更不乏來自中國大陸、香港等各國學生參賽。
(工商)
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