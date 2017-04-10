被爆耍大牌硬換休息室 楊丞琳親自回應了…

關於稍早被爆料逼換化妝室疑耍大牌事件，楊丞琳親上臉書，嚴肅回應之。(中時資料照片)

女星楊丞琳今早拍攝某品牌化妝品廣告，《蘋果日報》報導，事後她被工作人員投訴「耍大牌」，指她在拍攝過程中臭臉，還派經紀人三度表達更換大間休息室的訴求，結果導致廠商跟拍攝工作人員擠在較小的休息室中，並因此延誤了拍攝進度，讓工作人員私下感到不滿，覺得她硬找麻煩，而爆料消息曝光後，僅兩小時，楊丞琳認為事態被過度放大，最終在臉書po文，親自解釋原委。

楊丞琳被爆逼工作人員為她換休息室，疑似耍大牌，經紀人在第一時間已澄清，表示乃為了化妝室無自然光，為了化妝速度著想，才做出請求，強調「沒有人抱怨」，現場氣氛也很愉快，不知爆料者居心何在，之後楊丞琳也親上火線，表示這是「抹黑」，原不想理會，但發現「這個莫須有的事情被放得有點大」，因此出面說明。

楊丞琳表示，一到現場就開始化妝，但因被安排的休息室沒有透光，所以一直中斷化妝，工作人員還得挪多架燈管來調整燈光才能繼續完成梳化，之後她被告知先休息吃個早餐，讓製片方調整化妝室場地，「到了另一個休息室後我才知道妝髮師和經紀人去協調房間的事」。

楊丞琳也說，這次的拍攝片場她來過很多次，每間房間都很舒適，跟平常拍戲在路邊弄妝髮比起來已經很幸福，「連在路邊我都可以了，在這裡又怎麼可能有任何怨言呢」，也表示跟這客戶互動一直很愉快，「他們從來沒虧待我，我也不會對他們有任何無理的要求」，最後語重心長表示：「這個世界不複雜，複雜的是人心」。

楊丞琳臉書全文：

對於爆料者的抹黑，本來不想理會，但發現這個莫須有的事情被放得有點大，因此有幾點容我在此說明

1.我抵達現場後立刻開始化妝，但因為休息室沒有透光因此一直中斷化妝並需要多架燈管調整燈光。

2.妝化到一半突然被告知，要我先吃個早餐，因為製片方要給我們一個透光的房間，於是我先休息。到了另一個休息室後我才知道妝髮師和經紀人去協調房間的事。

3.這個片場我來過多次，每一個房間都很舒適，比起拍戲時得在路邊化妝弄頭髮，真的很幸福！連在路邊我都可以了，在這裡又怎麼可能有任何怨言呢。

4.與客戶合作以來，非常愉快，他們從來沒虧待我，我也不會對他們有任何無理的要求。

感謝大家細心閱讀，這個世界不複雜，複雜的是人心～

希望今天廣告拍攝順利喔

(中時電子報)