深夜燒烤店非法雇用童工 老闆自製「家長同意書」
49歲女子經營燒烤店，以時薪125元代價，雇用未滿15、16歲的張姓、陳姓少年擔任服務人員，工作結束時間最晚至凌晨3時許，檢方調查發現，老闆自製「家長同意書」，要求家長同意未滿16歲少年打工。被告坦承犯行，新北地院依違反勞動基準法，判處女子拘役20日。
判決指出，張姓、陳姓少年於2016年4月7日凌晨1時50分許，在新北市五股區新五路2段處遊蕩，遇到警方盤查，少年向警方表示工作剛結束，地點就是距離查獲200公尺的炭烤店，警方訊後請家長帶回。
炭烤店老闆坦承雇用未滿16歲的陳姓少年、未滿15歲的張姓少年，擔任外場服務人員，但在接受檢方偵訊時，辯稱兩名少年是為了隱瞞深夜在外喝酒遊蕩一事，才謊稱在炭烤店打工。但兩名少年皆出示薪資證明，證實所言不假。
判決指出，炭烤店老闆在僱用陳姓、張姓少年時，還事先擬好一份「家長同意書」，內容為家長同意未滿16歲的少年在炭烤店打工，工作時間自晚上6時起，結束時間則依營業狀況而定，最晚至凌晨3時許，兩名少年家長皆表示有收到同意書，老闆顯然對於非法雇用一事知情。
新北地院依違反勞動基準法，判處女子拘役20日，緩刑2年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。