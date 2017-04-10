深夜燒烤店非法雇用童工 老闆自製「家長同意書」

49歲女子經營燒烤店，以時薪125元代價，雇用未滿15、16歲的張姓、陳姓少年擔任服務人員，工作結束時間最晚至凌晨3時許，檢方調查發現，老闆自製「家長同意書」，要求家長同意未滿16歲少年打工。被告坦承犯行，新北地院依違反勞動基準法，判處女子拘役20日。

判決指出，張姓、陳姓少年於2016年4月7日凌晨1時50分許，在新北市五股區新五路2段處遊蕩，遇到警方盤查，少年向警方表示工作剛結束，地點就是距離查獲200公尺的炭烤店，警方訊後請家長帶回。

炭烤店老闆坦承雇用未滿16歲的陳姓少年、未滿15歲的張姓少年，擔任外場服務人員，但在接受檢方偵訊時，辯稱兩名少年是為了隱瞞深夜在外喝酒遊蕩一事，才謊稱在炭烤店打工。但兩名少年皆出示薪資證明，證實所言不假。

判決指出，炭烤店老闆在僱用陳姓、張姓少年時，還事先擬好一份「家長同意書」，內容為家長同意未滿16歲的少年在炭烤店打工，工作時間自晚上6時起，結束時間則依營業狀況而定，最晚至凌晨3時許，兩名少年家長皆表示有收到同意書，老闆顯然對於非法雇用一事知情。

新北地院依違反勞動基準法，判處女子拘役20日，緩刑2年。

(中時)