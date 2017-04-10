彰基6億標下彰化高鐵特區近2公頃土地 準備蓋醫療大樓
彰化縣高鐵特定區今年首波推出37.5公頃標售，財團法人彰化基督教醫院以6億元標中產專二的1.95公頃土地，計畫蓋醫療大樓，南彰地區本缺大型醫院，去年台中榮總接手員生醫院，吹響醫療市場競爭的號角，各大醫療體系投入，縣民期待良性競爭，創造更進步醫療。
高鐵特定區尚有58.67公頃待標售，今年首波標售作業，標出住宅區2分地、進帳5800萬元，彰化縣的醫療器材公司也以2.7億元、標下產專一8分地，最受矚目是財團法人彰化基督教醫院標也相中產專二土地，以6億元標得1.95公頃土地。
再加上去年底，也有醫療器材公司以7000多萬元標中運專區2.5分地，高鐵特區似乎特別吸引醫療相關產業進駐。
彰縣府土地發發科長劉志宏表示，高鐵特區定位花田城市，核准23種產業類別都屬低汙染。這次設定58筆土地、37.5公頃土地的標案，4月20日還有第2次投、開標。
從前南彰化醫療匱乏，大手術、重大意外得轉送北彰的彰基和秀傳，近年來各大醫院看到南彰醫療市場，展開合作結盟，秀傳跟彰化醫院合作，推出交通車服務，台中榮總醫療體系進駐員生醫院，彰基醫院也挹注資金到員基。
這次財團法人彰基標下高鐵特定區土地，為日益競爭的醫療戰局投入震撼彈，縣民多認為，只要不是惡性競爭，受惠是民眾，縣府表示，這個標案仍有但書，由於投標是財團法人，興建醫院計畫需報衛福部同意才算正式成交。
(中時)
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