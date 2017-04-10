跳脫影窗式紙影戲 大型紙偶好酷炫

潮州光鹽藝術村創辦人劉道訓推廣紙影戲30逾年，以跳脫影窗式的表演模式深受好評，大型紙偶在他的巧手下走出台前演出與民眾近距離接觸。(謝佳潾攝)

在州光鹽藝術村創辦人劉道訓的巧手下，大型紙偶走出台前演出與民眾近距離接觸。(謝佳潾攝)

潮州光鹽藝術村創辦人劉道訓，推廣紙影戲30逾年，當中不僅創立劇團還創新表演方式，數以百計的大型紙偶在他的巧手下，通通都能走出台前演出與民眾近距離接觸，跳脫影窗式的表演模式深受好評，成功走出傳統戲曲的康莊大道。

現年62歲的劉道訓，從小生長在基督教家庭，因父親教職退休後幫忙教會幼教事務、請來有台灣皮影戲之父稱號的老同事陳處世協助教畫，而因緣際會開啟對紙影戲的熱愛，當完兵後不僅投入紙影戲研究，還利用教會宣教、佈道時以紙影戲取代真人短劇強力推廣。

1984年，劉道訓與夥伴創立光鹽紙影戲團，20年後接收父親留下的幼稚園成立光鹽藝術村，一路走來不變初衷，而為了讓紙影戲更有出路，更是致力創新並改良演出方法及道具，他說，藝術是無止盡的，只有不斷的創意研發才能延續它的價值。

「跳脫影窗式超有趣！」劉道訓說，傳統的皮影戲是以舞台布幕、樂師團所組成，打光成影的影像也是簡單的意象，但紙影戲是可以多元又精緻的，首步就要從紙偶下手，將紙偶做得鮮明、有立體感，甚至體型龐大也沒關係，如此一來就能走到台前與觀影者互動。

劉道訓邊舞大型紙偶邊說，紙影戲是相當具有和諧性的傳統戲劇，走出布幕後它能搭配打擊樂團、舞蹈、布袋戲及民俗童玩做演出，效果相當好，它的價值再再被彰顯出來，之後預計成立展示館，展出他數百個大型紙偶。

(中時)