為解決台積電高雄設新廠問題 管碧玲提空汙對策

行政院周四院會將拍板空氣汙染防制策略，其中環保署將3年內斥資約150億元進行「淨空大作戰」，目標將在108年裁汰高汙染的二行程機車、高齡柴油大貨車。管碧玲表示，這對發展產業是非常重要的轉型措施，例如將有助解決台積電在高雄投資可能面臨的空汙問題。

管碧玲表示，高雄市推動「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」，台積電來高雄投資面臨空汙抵用量的問題要處理。為解決台積電投資的空汙問題，她的國會辦公室3月就開始與環保署開會，4月5日更找來環保署官員針對各項汙染抵換進行討論，以協助其未來在高屏地區新設工廠取得空汙抵換量。

模擬顯示，必須以洗掃街2千多公里、協助50座燃油鍋爐改成天然氣鍋爐、協助汰換664輛一、二期老舊柴油貨車以及協助汰換6萬3134輛二行程機車。其中，灑街道部份比較簡單，但在鍋爐、柴油車、二行程機車汰換上，在在需要政策輔導才能達成目標。周四將通過的措施，除了達到全國減碳的目標，對高雄市而言也是非常急迫需要的措施。

為加速取得空汙抵換量及鼓勵民眾改換電動機車，她在會後也發函給環保署與經濟部應該研擬汰換二行程機車後改買電動機車的電費補貼方案。而針對高齡柴油大貨車的汰除，她也將提修貨物稅法，將分3年，以每年降低柴油大貨車貨物稅10%、8%、5%，來鼓勵汰換一、二期老舊柴油車。至於燃油鍋爐改成天然氣鍋爐方面，她也會在近日找經濟部協調相關補助汰換措施。

(中時)