宜蘭綠博結合社區 綠競場體驗多

綠色博覽會的綠競場有農機體驗等項目，讓遊客可來此感受早期的農村文化。（李忠一攝）

2017宜蘭綠色博覽會規畫有5大場域，各區都有其特色，其中位於冬山火車站前的「綠競場」，是由冬山鄉的社區進駐、設計各項活動，讓遊客可在綠競場內了解各社區的文化，以及體驗早期的農村生活。

綠競場可免費入場，但體驗項目須使用綠博暢遊券或體驗券，有茶葉產銷班第6班的製茶DIY，補城社區有焢窯、烏草仔粿體驗，珍珠社區是農機體驗，永美社區是野薑花粿DIY、手工編織DIY，大興社區是稻田餐桌。

補城社區總幹事蕭東原表示，綠競場是以體驗為主軸，透過各種活動，讓遊客親自體驗早期的農民生活，很多項目適合親子一起體驗，希望大家可以親近土地、深入了解社區的文化，歡迎遊客前來綠競場同樂。

(中時)