販毒集團專賣外籍移工 3人落網
高市警方今天宣布查獲涉嫌專賣外籍移工毒品的販毒集團，逮捕谷姓藥頭等3人，起出「忘憂草捲」等毒品。
警方調查發現，谷男為開拓外籍移工市場，刻意利用菲籍前妻及前女友的人脈，虛情假意作為販毒的跳板。
高市刑大偵三隊會同港警總隊日前在高雄港登船搜索台籍蘇姓船工，在船員休息室內查獲安非他命，他否認販毒，辯稱只是代谷男送東西、收款；另谷男的陳姓友人隨後落網後也矢口否認販毒。
警方經連日追查菲籍移工，其中2男1女指控，曾向谷男購毒，警方並在谷男前鎮租屋處查扣毒品、吸食器及1根「忘憂草捲」。
警方指出，「忘憂草捲」是新興毒品，屬興奮劑，施用後會有持續20分鐘的反常反應，包括出現麻痺、顫慄、毛細孔放大、心跳加快等反應，影響國人健康甚鉅。
警方說，谷男虛情假意結交菲籍前妻及女友，是為開拓外籍移工市場；該販毒集團還把外籍移工當肥羊，1錢（約3.75公克）的毒品，黑市僅約新台幣1600元，卻賣外勞移工3000元，吃定他們在台人生地不熟，一旦上癮只好任由宰割，也不知如何報警求援。1060410
(中央社)
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