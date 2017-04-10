不參加立院黨團政見發表 洪秀柱：不適合

國民黨主席洪秀柱今天未參加國民黨立院黨團舉辦的黨主席選舉政見發表會，她說，連署資格審查還未通過，現在只是「擬參選人」，還不是正式候選人，所以不適合參加。

國民黨立院黨團今天舉辦黨主席選舉政見發表會，6位參選人中只有洪秀柱不參加，她下午前往台中市東區虎嘯中村參加包水餃活動，和社區民眾一起包水餃，還說已經20、30年沒包過水餃了，這次為了幫農民促銷高麗菜，所以在全台各地舉辦了多場包水餃活動。

對於前來台中市包水餃，卻沒有參加立院黨團的政見發表會，洪秀柱解釋說，已經很多人問她為何不參加立院的政見發表會，她一再強調其實整個黨的規劃，經過每一個陣營代表來開會有一個共識，要辦2場帶有辯論性質的電視政見發表會，同時又辦6場全國分別不同地方的政見發表會，等於有8場政見發表會。

洪秀柱表示，這是大家共同的決議，身為黨主席，有了這個規範，當然按這個規範走，立院黨團有立院黨團的美意，是另外一回事。

洪秀柱認為，大家必須知道的是4月17日登記過後，還要經過整個連署資格的審查，才知道哪些人是候選人，今天立院黨團舉辦這個政見發表會，是叫「擬參選人」，還不是正式候選人，黨有黨的規範，更何況現在也不是正式的候選人，所以不適合參加。

至於外界所說未來國民黨可以找有勝選希望的人出來選總統，例如邀請鴻海集團董事長郭台銘代表國民黨出來選總統，洪秀柱說，想要誰出來選，最重要的是人家是否有意願出來選，今天可以拜託張三、李四，社會形象優良而且有勝選可能的人，一定要想盡辦法出來，但最重要是當事人有無意願，而不是隨便把人家提出來，人家就必須接受不可，還是要尊重別人。1060410

(中央社)