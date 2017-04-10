馬祖老酒重啟生產 罈裝17日上市
馬祖酒廠停產20年，重啟老酒生產線，今年1月0.6公升瓶裝老酒上市之後，1公升罈裝17日採禮盒包裝全新上市，並附有專屬禮盒及手提袋。
2015年11月7日在新加坡兩岸領導人「馬習會」上，馬英九特別準備8罈馬祖老酒宴請習近平品嚐，見證了兩岸歷史性會面，並譽為「和平之酒」。經媒體報導列為「馬習會」晚宴指定酒後，除了大陸消費者關注絕版搶購收藏以外，台灣消費者也紛紛探詢；馬酒公司表示，很多電話諮詢是否還有銷售罈裝「馬祖老酒」，感受到大眾對馬祖老酒喜愛與期待。
罈裝老酒在2015年「馬習會」指定酒效應下，去年民間庫存最早1公升罈裝老酒450元飆到1800元；3公升罈裝老酒從最早1050元，至馬習會前2000元飆到3500元，年份久一點爬到5000元；大陸淘寶網最低賣到人民幣1300元，最貴1580元，相當台幣6500元和7900元。
酒廠重啟老酒生產，去年10月下料釀造，並選用20年以上窖藏在八八坑道陳年老酒酒基約4萬公升，作為勾兌的「酒母」，同時在酒廠師傅經驗與儀器等設備協助下，掌握精確和可控及調配出差異細微的質感，以應市場廣大客戶需求。1060410
(中央社)
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