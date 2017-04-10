磁力貼療法夯 醫學研究徵求試驗者

不少人腰痠背痛會嘗試磁力貼療法，衛福部苗栗醫院提出「經由針灸穴道磁力貼療法對下背痛療效之研究」計畫，已通過衛福部及人體試驗委員會審查，即日起招募患者參與試驗。（苗栗醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 106年4月10日

不少人腰痠背痛會嘗試磁力貼療法，衛福部苗栗醫院提出「經由針灸穴道磁力貼療法對下背痛療效之研究」計畫，已通過衛福部及人體試驗委員會審查，即日起招募患者參與試驗。

衛福部苗栗醫院提出「經由針灸穴道磁力貼療法對下背痛療效之研究」計畫，計畫主持人為曾獲醫療奉獻獎的家醫科主治醫師吳輝雄。他指出，因磁力貼療法正夯，經親身體驗療效，並推動磁力貼義診，累計義診人數逾千人次，獲得熱烈迴響，引發他對此另類療法進一步做學術性研究念頭。

吳輝雄研讀數十篇國內外醫學論文，發現西方醫學以磁力治療疼痛已有數百年歷史，依據世界衛生組織1987年報告，一般磁力治療對人體並無任何副作用及傷害，美國國家補充及替代醫學中心(NCCAM)認定磁力療法為安全無害之療法，並認定其對肌纖維疾患及腕隧道症候群具有療效。

經通過衛生福利部及人體試驗委員會審查，該計畫將招募300至500名有長期下背痛患者參與試驗，於試驗前、後，分別接受問卷調查及檢測，藉以分析評估療效。

吳輝雄說，招募對象為長期下背痛患者(超過6個月)，年齡在40至75歲，但懷孕、過胖、配戴心律調節器或脊椎曾手術者，不得參與計畫試驗。

參與試驗者報名後，將安排X光脊椎攝影，經診斷無明顯脊椎症狀(如骨質疏鬆引起塌陷或腫瘤、椎間盤突出引起壓迫神經)者，始能參與研究試驗，為免影響研究結果，須簽立同意書，不得於試驗期間服用止痛藥。

吳輝雄表示，計畫將採隨機及雙盲方式進行，將受試者隨機分成兩組，分別貼用不同性質磁力貼，每天24小時，為期4星期，研究人員與受試者雙方事前皆不得知悉所貼用之性質，再根據實驗前後問卷及測試結果分析。有意願者即日起受理報名，研究助理報名專線：0963-680787 柯小姐。1060410

(中央社)