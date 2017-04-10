美對北韓態度強硬 日本挺美國

美國國務卿提勒森表示，對敘利亞的攻擊，對包括北韓在內的其他國家是一項警告，即美國不排除動武。日本政府發言人菅義偉今天表示，對美國政府的態度予以肯定

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）對美國媒體表示：「任何國家都能接收到的訊息是，『如果你違反國際規範，如果你違反國際協議，如果你未能遵守承諾，如果你成為其他國家的威脅，某個時間點就可能採取回應。』」

針對美國對北韓的強烈牽制行動，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示，那是美國政府在研議的內容，日本政府不予置評，但美國已展現「所有的選項都擺在桌面上」的態度，日本對此予以肯定。

日媒報導說，對於美國展現不排除對北韓動武的態度，日本政府再次表示予以肯定。

針對美國軍方公佈，「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦領軍的打擊群駛向臨朝鮮半島的西太平洋一事，菅義偉表示，日本政府不清楚此事。

菅義偉說：「區域的安全保障環境趨於嚴峻之際，美國確保遏止力是很重要的事。希望美日同盟的遏止力能更為加強。」1060410

(中央社)