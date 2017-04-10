韓世越號內部照片公開 將展開搜查工作

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南韓海洋水產部公布1張世越號毀壞內裝的照片後，今天表示打撈人員將開始進行嚴峻而危險的搜查世越號殘骸工作。

法新社報導，經複雜打撈作業後重見天日的這艘客輪，昨天終於被安置於陸上，世越號近3年前沉入海中，帶走逾300條生命，其中多為學生。

其中9名受害者遺體一直未被尋獲，145公尺長的世越號在罹難者親屬的堅持下被完整地打撈上岸，他們希望避免遺失任何困於船體內的遺體。

海洋水產部表示，4名人員組成的打撈小組已從窗戶進入船體，進行初步搜查，但因擔心困於不穩固的殘骸中，已迅速撤退。

海洋水產部也公開其中1名人員在離開前拍攝的照片，照片中是男學生們曾使用的第4層甲板客艙部分。

根據韓國日報，照片中能看到破敗的牆面及地板，扭曲鋼管及破損木製設備堆積在地上。

負責這次打撈作業的資深官員李哲祖（Lee Cheol-Jo，音譯）說：「我們會先清理並消毒船體，再進行全面安全檢查。」

他也說，本週會盡快公布搜尋失蹤罹難者的詳細計畫。

逾30名潛水員團隊也在打撈起世越號的原地點搜尋海床，尋找是否有任何人類遺體或罹難者所有物。（譯者：中央社廖禹揚）1060410

(中央社)