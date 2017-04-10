選戰倒數 鍾萬學文宣訴諸排華惹議

雅加達正副省長選舉倒數，角逐連任的華裔省長鍾萬學最新競選影片訴諸1998年排華暴動，不過，這也引發外界抗議這是挑動族群敏感神經。

雅加達選舉委員會日前公告，在2月中第一輪投票中得票最高的兩組候選人，鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）、前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno），將於4月19日進入第二輪投票決勝負。

鍾萬學競選團隊近日上傳最新的競選短片至社群網站，這支約2分鐘的影片主題為「鍾萬學和查羅特是多元互異的」，影片一開場就是刻畫1998年排華暴動場景，一群憤怒的群眾襲擊經過的車輛，讓車內的駕駛和他的女兒驚恐受困。

影片的下一個場景是一群穆斯林手拿寫著「殺死中國人」的標語，城市陷入暴動。接著是一名華裔的印尼羽球選手出現在畫面上，背景音樂出現查羅特的口白，他呼籲雅加達民眾不分種族、宗教，前往投票。

不過，這支影片也引發若干團體抗議。

大印尼運動黨國會議員拉契爾（Rachel Maryam）表示，這是種族歧視最嚴重的競選文宣，這支影片利用宗教議題並消費受害者。

也有律師團體打算向選舉委員會舉報這支影片傷害了穆斯林。

事實上，從選戰開打以來，鍾萬學一直飽受「宗教褻瀆」所苦。他去年9月在公開演講中提及一句可蘭經文，認為對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為他「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

褻瀆宗教風波讓大批來自印尼各地的穆斯林團體從去年11月開始，發動數波大規模示威遊行，要求警方立刻逮捕鍾萬學，把他送入監牢。1060410

(中央社)