占領行政院無罪 朝野黨團反應不一

太陽花學運三二三攻占行政院案今天宣判，民進黨團表示尊重司法；時代力量立委黃國昌遺憾；國民黨團質疑；親民黨團表示，人民無所適從。

太陽花學運三二三攻占行政院案，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等被控涉犯煽惑他人等無罪，全案可上訴。其餘包括陳建斌、黃國揚等11名被告，涉犯妨害公務、損壞公物等罪，分別被判刑3月到5月不等刑期，均得易科罰金。

時代力量執行黨主席黃國昌下午表示，肯定無罪判決；但部分被告為有罪判決，他難以理解、遺憾，認為是公民不服從，應全面獲無罪。

他說，肯定台北地方法院對魏揚等人的無罪判決，這個無罪判決，「毋寧是對過去馬江暴政的再一次審判」。但對部分被告為有罪判決，不應如此區別對待。三二四佔領行動與三一八佔領行動一樣，都是「基於公益不得不為的公民不服從，應全面獲得無罪判決」。此外，政府也應查明三二三血腥施暴事件的真相，並追究相關責任。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，攻占立院無罪，是因為立院沒有提告，行政院雖然撤告，但公訴部分還是在，如今判決出爐，尊重司法判決。

國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，法院對於這種公民運動的判決，採取比較寬容的標準，但是這樣寬容的標準對於台灣社會秩序的維護，是不是一個正面的事情，有待觀察。

王育敏說，從國外的例子可看到，公民不服從運動有其界限與底線，若都已涉及到妨害公務，但是以輕罪的方式處理，不知道未來警方在維護社會秩序上，應該要採取何種底線。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，之前攻占立法院因為法院引用公民不服從概念判無罪已經引起爭議，現在同樣攻占行政院，有人有罪、有人無罪，標準不一，人民無所適從？難道帶頭有名的可以無罪，比較不知道何名何姓的就判有罪？司法要以法論法，以昭公信。1060410

(中央社)