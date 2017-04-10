懷舊林鐵 三星鄉盼延伸至古一隧道

森林鐵路昔日行經三星鄉等地，是不少地方耆老的回憶，三星鄉長黃錫墉希望能在2年後，讓天送埤到古一號隧道的林鐵能復駛。（李忠一攝）

太平山因林業資源豐富，早期「五分仔火車」為運送木材到羅東行經三星鄉，但森林鐵路廢除後沿線漸顯荒蕪，三星鄉公所近年來打造天送埤公園、懷舊步道…等設施，今天（10日）公所表示，希望能在2年後讓小火車行駛天送埤至古一號隧道共3公里路段，再現林鐵風華。

天送埤車站至古一號隧道全長3公里，其中最困難是九芎湖幸福月台至古一號隧道的800公尺路段，因為沿線須建設蘭陽溪高架，平均1公尺造價達6萬元，不過，昨鄉公所宣布，已先完成50公尺路段。

三星鄉長黃錫墉表示，日前交通部長賀陳旦等人到天送埤視察後，允諾補助3000萬元經費，預定明年可再完成約300公尺路段，但後續的400多公尺至少須4500萬元經費，如後續經費到位，估計2年後就能讓天送埤小火車通向古一號隧道。

(中時)